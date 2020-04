Microsoft skal vise kommende Xbox One-spill i morgen

Man kan vel trygt si at Microsoft har startet 2020 ganske bra med lanseringen av Ori and the Will of the Wisps og mange spennende detaljer om Xbox Series X. Det betyr ikke at de har tenkt å gi oss pusterom med det første.

Nå kan selskapet nemlig avsløre at en ny Inside Xbox-sending vil starte klokken 23 i morgen. Der vil de blant annet vise oss mer fra både Grounded, Gears Tactics, Sea of Thieves, kommende Xbox Game Pass-spill og "noen overraskelser fra [email protected] De spesifiserer også at vi ikke vil få høre noe nytt om Xbox Series X, men i stedet vil snakke litt mer om hva den ekstra kraften og de nye funksjonene faktisk vil bety for oss som spillere.

Etter sendingen vil de vise og snakke enda mer om enspillerdelen av Grounded også, noe som vel er ganske bra siden det ikke akkurat var ekstremt populært da Obsidian annonserte spillet og fikk det til å virke multiplayerfokusert.