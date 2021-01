Microsoft slipper Xbox-temaer til nettleseren Edge

Du ser på Annonser

I veldig mange år var Microsofts nettleser Explorer, og deretter Edge, kun noe for de som misset IT-toget, eller alternativt et verktøy for å laste ned Chrome eller Firefox når man skulle aktivere en ny PC. I fjor ble den dog gjort om helt og ble Chromium-basert (som Chrome), og i dag er den en meget god nettleser.

Ifølge internettsikkerhetsselskapet Avast er Edge i dag den nest raskeste nettleseren, kun etter Apples Safari, men langt foran både Chrome og Firefox. Og nå har den også blitt prydet med litt Xbox-kjærlighet.

I en ny oppdatering til Edge som blant annet inkluderer sovende faner (faner som ikke brukes settes på pause for å spare på CPUen) og bedre sikkerhet (som å advare deg om dine passord er på vift online) - har nå også temaer blitt lagt til. Ettersom det er nettopp Microsoft som utvikler Edge, er flere av disse temaene basert på Xbox-spill. Surf over til denne linken og sjekk dem ut. Som du kanskje aner er det en hel del Halo, men også Ori and the Will of the Wisps, Sea of Thieves, Microsoft Flight Simulator, Forza Horizon 4, Gears of War samt flere som ikke er spillrelaterte. Disse temaene gir deg en ny bakgrunn i nettleseren samt tilpasser alt fra faner, til adresselinjen, menyer og annet i passende farger.

Du kan ta en titt på noen av temaene nedenfor. Hvilken nettleser er din favoritt i dag?

Takk, The Verge