Microsoft spør Xbox-fansen hva de vil ha, og får et rungende "Eksklusiver" til svar
Det er nå enklere enn noen gang før å gjøre din stemme hørt om hva Xbox bør prioritere fremover.
Det begynner å føles som om vi annenhver dag får noe nytt og publikumsvennlig fra den nye Xbox-sjefen, Asha Sharma, og denne tirsdagen er intet unntak (seriøst, denne artikkelen er en uke gammel og begynner allerede å føles utdatert). For noen timer siden ble det kunngjort via Xbox Wire at Microsoft nå lanserer "et nytt sted for å samle inn tilbakemeldinger og gjøre dem mer synlige", en slags digital forslagskasse, om du vil.
Premisset for Xbox Player Voice-initiativet er at du skal kunne gi uttrykk for dine meninger om ulike emner, og at det ikke bare skal føles som å rope ut i det tomme rom, men at tankene dine faktisk skal bli hørt. Tanken er at du skal kunne :
Etter at tjenesten hadde vært oppe og gått i fem timer, hadde tusenvis av spillere allerede delt sine tilbakemeldinger og begynt å stemme på fellesskapets topprioriteringer for Xbox, der det første punktet neppe vil overraske noen, bortsett fra kanskje Microsoft :
Klikk på denne lenken hvis du vil si din mening om hva Xbox (eller XBOX, som Microsoft nå vil at vi skal skrive) bør prioritere fremover.