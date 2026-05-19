Microsoft spør Xbox-fansen hva de vil ha, og får et rungende "Eksklusiver" til svar

HQ

Det begynner å føles som om vi annenhver dag får noe nytt og publikumsvennlig fra den nye Xbox-sjefen, Asha Sharma, og denne tirsdagen er intet unntak (seriøst, denne artikkelen er en uke gammel og begynner allerede å føles utdatert). For noen timer siden ble det kunngjort via Xbox Wire at Microsoft nå lanserer "et nytt sted for å samle inn tilbakemeldinger og gjøre dem mer synlige", en slags digital forslagskasse, om du vil.

Premisset for Xbox Player Voice-initiativet er at du skal kunne gi uttrykk for dine meninger om ulike emner, og at det ikke bare skal føles som å rope ut i det tomme rom, men at tankene dine faktisk skal bli hørt. Tanken er at du skal kunne :



Dele tilbakemeldinger om dine erfaringer med Xbox



Se når tilbakemeldingene dine er mottatt og gjennomgått



Følge med på oppdateringer hvis og når det er fremgang å rapportere



Få en klarere følelse av hvordan dine innspill former fremtiden til Xbox



Etter at tjenesten hadde vært oppe og gått i fem timer, hadde tusenvis av spillere allerede delt sine tilbakemeldinger og begynt å stemme på fellesskapets topprioriteringer for Xbox, der det første punktet neppe vil overraske noen, bortsett fra kanskje Microsoft :



Lavere pris på systemene

Endre spilletid fra 'dager' til 'timer'

HDR-instrumentbord

Xbox-avatarer

Tillat diskbaserte spill med Project Helix

Xbox Game Pass Family-plan

Achievements

Gjør online flerspillerspill gratis å få tilgang til

Bakoverkompatibilitet

EKSKLUSIVER



Klikk på denne lenken hvis du vil si din mening om hva Xbox (eller XBOX, som Microsoft nå vil at vi skal skrive) bør prioritere fremover.