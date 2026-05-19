Microsoft spør Xbox-fansen hva de vil ha, og får et rungende "Eksklusiver" til svar

Det er nå enklere enn noen gang før å gjøre din stemme hørt om hva Xbox bør prioritere fremover.

Det begynner å føles som om vi annenhver dag får noe nytt og publikumsvennlig fra den nye Xbox-sjefen, Asha Sharma, og denne tirsdagen er intet unntak (seriøst, denne artikkelen er en uke gammel og begynner allerede å føles utdatert). For noen timer siden ble det kunngjort via Xbox Wire at Microsoft nå lanserer "et nytt sted for å samle inn tilbakemeldinger og gjøre dem mer synlige", en slags digital forslagskasse, om du vil.

Premisset for Xbox Player Voice-initiativet er at du skal kunne gi uttrykk for dine meninger om ulike emner, og at det ikke bare skal føles som å rope ut i det tomme rom, men at tankene dine faktisk skal bli hørt. Tanken er at du skal kunne :


  • Dele tilbakemeldinger om dine erfaringer med Xbox

  • Se når tilbakemeldingene dine er mottatt og gjennomgått

  • Følge med på oppdateringer hvis og når det er fremgang å rapportere

  • Få en klarere følelse av hvordan dine innspill former fremtiden til Xbox

Etter at tjenesten hadde vært oppe og gått i fem timer, hadde tusenvis av spillere allerede delt sine tilbakemeldinger og begynt å stemme på fellesskapets topprioriteringer for Xbox, der det første punktet neppe vil overraske noen, bortsett fra kanskje Microsoft :


  1. Lavere pris på systemene

  2. Endre spilletid fra 'dager' til 'timer'

  3. HDR-instrumentbord

  4. Xbox-avatarer

  5. Tillat diskbaserte spill med Project Helix

  6. Xbox Game Pass Family-plan

  7. Achievements

  8. Gjør online flerspillerspill gratis å få tilgang til

  9. Bakoverkompatibilitet

  10. EKSKLUSIVER

Klikk på denne lenken hvis du vil si din mening om hva Xbox (eller XBOX, som Microsoft nå vil at vi skal skrive) bør prioritere fremover.

