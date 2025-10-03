Microsoft står fast på Game Pass-prisøkningen til tross for motreaksjoner

HQ

Det ser ikke ut til at Microsoft har noen planer om å gå tilbake på beslutningen om å heve prisen på Game Pass - og det med ganske mye. Dette til tross for at spillernes respons har vært nesten enstemmig: full av irritasjon og skepsis. Men nei, Microsoft forsvarer sitt valg med at fordelene nå er bedre enn noensinne, og at spillbiblioteket har vokst betraktelig.

Fra nå av koster Game Pass Ultimate 30 dollar per måned, en økning på omtrent 50 % sammenlignet med tidligere. Ifølge Dustin Blackwell, en leder i Microsofts spilldivisjon, ble ikke avgjørelsen tatt lett. Til The Verge sa han :

"Vi forstår at prisøkninger aldri er morsomme for noen, men vi prøver å forsterke ved å legge til mer verdi i disse planene også."

Som en del av argumentet peker Microsoft på det faktum at opptil 75 spill vil bli utgitt på tjenesten hvert år - inkludert mange Day One-titler. Andre tjenester, som Ubisoft Plus Classics, er også inkludert, noe som Microsoft hevder gir en ekstra verdi på minst 28 dollar per måned. Selskapet sier også at de aktivt lytter til tilbakemeldinger fra spillerne og leverer mer av det fansen har bedt om.

Så hva synes du om prisøkningen? Er Game Pass fortsatt verdt $ 300 per år - eller har Microsoft presset ting for langt?