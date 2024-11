Microsoft stenger Xbox Avatar Editor på grunn av "lavt engasjement med programmet"

HQ

Etter suksessen med Mii-avatarene til Wii, prøvde både Microsoft og Sony seg på egne alternativer, og førstnevnte gjorde det rimelig bra med Xbox Avatars (opprettet av Rare). Mens Sony for lengst har avviklet sine mer realistiske kreasjoner, finnes Xbox Avatars fortsatt.

I 2018 ble det gjort et forsøk på å modernisere dem med Xbox Avatar Editor, som ikke bare gjorde avatarene mer detaljerte, men som også åpnet for proteser og lignende, slik at alle kunne skape en mer trofast virtuell versjon av seg selv. Siden den gang har vi ikke hørt noe mer om dette, og tilsynelatende har konseptet aldri blitt veldig populært, noe som egentlig ikke er overraskende med tanke på at de nye mangler sjarmen til de originale.

Nå rapporteres det via Pure Xbox at Microsoft stenger ned de nye avatarene og Xbox Avatar Editor på grunn av "lavt engasjement med programmet". Hvis du har kjøpt noe til avatarene dine det siste året, får du pengene tilbake :

"Alle Xbox Avatar-kjøp fra 1. november 2023 til 9. januar 2025 vil bli refundert til ditt gyldige betalingsinstrument etter at Xbox Avatar Editor-appen ikke lenger er tilgjengelig."

Hvis du vil lage en avatar med det nye systemet og beholde den for fremtidig referanse (eller kanskje som et Gamerpic), må du sørge for å gjøre det innen 9. januar, da tjenesten vil bli avviklet. Pure Xbox forklarer hvordan du gjør dette og skriver :

"For å gjøre dette, gå til profilen din, trykk på "endre gamerpic" -knappen, opprett en ny, og velg "ta et bilde av avataren min". Den forsvinner snart for alltid, så det kan være verdt å ta et bilde for historiebøkene!"

De originale Xbox-avatarene vil imidlertid ikke bli påvirket av denne endringen, så du kan fortsatt bruke det systemet til å lage en virtuell versjon av deg selv.