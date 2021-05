Microsoft Store avslører Dying Light: Platinum Edition

Du ser på Annonser

Dying Light 2 ble annonsert under E3 2018, men har siden da ikke fortalt oss spesielt mye om det kommende spillet, med flere forsinkelser underveis.

Skulle du derfor i løpet av den lange ventetiden helt ha glemt det originale Dying Light fra 2015, får du nå snart muligheten til å gjenoppleve det i den mest komplette samlingen hittil.

Gaming Route har oppdaget et oppslag på Microsoft Store for Dying Light: Platinum Edition. Det ble fort fjernet, men det fremgikk at man får den fulle pakken, hvilket utover selve spillet inkluderer utvidelsen The Following samt hele 21 mindre DLC-pakker.

Ifølge opplysningene kommer Dying Light: Platinum Edition på torsdag, den 27. mai. Techland har for øyeblikket en nedtelling kjørende på deres Twitter, som mest sannsynlig vil ende med nytt om det kommende Dying Light 2, så kanskje de også da vil annonsere Dying Light: Platinum Edition?