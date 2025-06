Microsoft-støttet AI-oppstart avslørt som svindel

HQ

Den britiske KI-oppstartsbedriften Builder.ai, en gang verdsatt til over 15 milliarder pund og støttet av Microsoft, har kollapset etter avsløringer om omfattende svindel. Selskapet markedsførte tjenesten sin som en KI-drevet plattform for apputvikling, men det viste seg at rundt 700 indiske ingeniører utførte arbeidet manuelt bak kulissene.

Videre etterforskning avslørte at Builder.ai overdrev inntektene sine kraftig, blant annet ved å registrere fiktive salg og gjennomføre såkalte "round-tripping"-transaksjoner med det indiske selskapet VerSe Innovation for å blåse opp tallene sine kunstig. Disse uregelmessighetene førte til at selskapet begjærte seg konkurs i USA i mai, med millioner av dollar i ubetalt gjeld til blant annet Microsoft og Amazon.