Microsoft Surface Laptop Studio 2

Vi er veldig, veldig sent ute her, folkens. Microsofts Surface Studio 2 har vært på markedet så lenge at den er nesten umulig å få kjøpt for penger i dag. Ja, du kan finne den brukt eller som overskuddslager, men når det gjelder faktiske forhandlere, inkludert Microsoft selv, er den stort sett utgått.

En titt på spesifikasjonene forteller deg raskt hvorfor. Dette er en ytelsesorientert MacBook Pro -utfordrer, som du i dag ville blitt tvunget til å konfigurere med en 13th gen Intel Core i7 CPU og en Nvidia RTX 4050. Nei, den er ikke akkurat utdatert, men for forbrukere som handler for mellom 2 000 og 2 500 pund, er det litt av et sjansespill å starte med en CPU som er to generasjoner gammel og ikke kan byttes ut.

Så hvorfor ser vi til og med på Surface Laptop Studio 2 så sent? Vel, først og fremst er det for å minne oss selv på hvor robust, enkel og velfungerende Microsofts Surface -serie egentlig er, utdatert innmad eller ikke. Surface Laptop Studio 2 er produsert med en så høy toleransestandard at den lett kan konkurrere mer direkte med Apples MacBook Pros, og det er det svært få PC-produsenter som kan skilte med. Det anodiserte aluminiumschassiset kunne like gjerne vært av titan, så robust er det, og med avrundede hjørner og den uvanlige doble sokkelen er det både behagelig å bruke og behagelig å... ja, ta på. Det er to USB-C Thunderbolt -porter, en SD-kortleser og til og med en enkelt USB-A-port, og Microsofts styreplate og tastatur er virkelig på nivå med Apples.

Når du plukker opp en Surface Laptop Studio 2, blir du minnet om hvorfor Microsoft tar en premiumpris, fordi det er lagt ned mye ekstra innsats og energi i design og utførelse av designet. Du kan ikke se det i en kynisk spesifikasjonsliste, siden denne bærbare datamaskinen verken er den tynneste eller letteste, men i faktisk bruk er den så nær en "luksuslaptop" som du kan komme på Windows -siden av skillet.

Og det er bare én side av saken. Surface Laptop Studio 2 har også sin egen ikoniske funksjon i ermet: den posisjonerbare PixelSense -skjermen. Den er 14,4" med 2400x1600 oppløsning og 120 Hz. Det er ikke alt, for i motsetning til så mange andre insisterer Microsoft fortsatt på å bruke det høye 3:2-sideforholdet, som jeg gjentatte ganger har bedt andre produsenter om å ta i bruk fordi det gir så mye mer mening. Men heldigvis er det her, med sin pålitelige VESA DisplayHDR 400 -sertifisering og nesten 100 % DCI-P3-fargedekning.

Og selvfølgelig er den også berøringsfølsom. Den er laget av Corning Gorilla Glass 5, støtter 10-punkts trykkfølsomhet og kan selvfølgelig delvis "brytes" ut av rammen og deretter plasseres på nytt. Det kan bøyes helt for å bli et gigantisk nettbrett, eller snarere det fagfolk vil kalle et "tegnebord" for skissering av grafikk, eller det Microsoft kaller "staffeliholdning", der det flyttes over tastaturet.

Selv nå, nesten fire år etter at Surface Laptop Studio ble lansert, er det fortsatt noe uendelig kult med en bærbar datamaskin som fysisk kan endre form, og det er fortsatt en utmerket måte å videreutvikle grunnideen fra den nå pensjonerte Surface Book.

Som nevnt gir det ikke mening å teste ytelsen på denne Surface Laptop Studio 2. Den vil ikke kunne levere resultater som gjenspeiler prisen, selv om prisen har falt over tid. Nei, men det som er interessant er å minne Microsoft på at denne ideen i bunn og grunn er fornuftig, og at de absolutt ikke bør gi opp hele ideen om Surface Studio, Surface Laptop eller Surface Pro. Det ser ikke ut til at de gjør det, men det kan være en viss verdi i å minne Microsoft på at denne ideen holder hele veien gjennom.

Vi smeller på en poengsum, bare for moro skyld, men vi anbefaler ikke å kjøpe den med mindre du kan finne den veldig billig (noe som virker usannsynlig), men hvor kult hadde det ikke vært å få en 3'er?