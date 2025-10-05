Microsoft tapte angivelig 300 millioner dollar på Black Ops 6

HQ

Den nylige prisøkningen på Game Pass har ikke akkurat gått under radaren. Avgjørelsen har utløst heftig debatt på nettet og gjenopplivet mangeårige spørsmål om hvorvidt Microsofts abonnementsmodell faktisk er bærekraftig - spesielt i kjølvannet av selskapets massive oppkjøp av Activision Blizzard King.

Ifølge en ny Bloomberg-rapport som siterer flere nåværende og tidligere Microsoft-ansatte, kan Game Pass-modellen koste selskapet langt mer enn det bringer inn. Kilder hevder at Xbox tok en hit på 300 millioner dollar i fjor da den inkluderte Call of Duty: Black Ops 6 i tjenesten - et tall som representerer tapt salg på både konsoll og PC.

"Prisøkningen og andre endringer i Game Pass-planene er et tegn på at Xboxs store strømmesatsing fremdeles ikke genererer de inntektene den ønsker åtte år etter lanseringen," skriver Bloomberg. Til tross for at noen av de beste titlene er lagt til i abonnementet, er disse grepene angivelig "å kutte i salget av spill med høyere marginer som Call of Duty.

Joost Van Dreunen, analytiker hos Aldora, sa videre til Bloomberg at Game Pass "ikke har levert den eksplosive veksten Microsoft forventet etter Activision" - og at selskapets "infrastrukturkostnader ikke stemmer overens med prismodellen deres."

Så spørsmålet gjenstår: begynner Microsofts Game Pass-imperium å vise sprekker - og vil spillerne være de som betaler regningen for selskapets ambisjon?