      Microsoft tilbyr fem gratis spill for Game Pass-abonnenter denne helgen

      Og det er et ganske fint utvalg av ganske nye titler med mye sjangervariasjon for å sikre at det er noe for enhver smak.

      Som du sikkert vet, har det i mange år vært en tradisjon at Microsoft tilbyr et utvalg på vanligvis tre spill som kan lastes ned og spilles uten ekstra kostnad for alle med Game Pass Core eller Game Pass Ultimate gjennom et program som kalles Free Play Days. Vi pleier å rapportere når det av en eller annen grunn er bedre titler på tilbud, og det er akkurat det de har i dag.

      Ikke bare er det fem titler inkludert denne uken, men ingen av dem er tilgjengelige på Game Pass. For å gjøre ting enda bedre, er de også i veldig forskjellige sjangre, så det er en god sjanse for at en av dem vil være til din smak. Her er hva som tilbys :


      • EA Sports College Football 26

      • Rust: Console Edition

      • Surviving Mars

      • The Knightling

      • Lost Eidolons

      Alle spillene kan nå lastes ned og spilles gratis frem til mandag morgen kl. 09.00 norsk tid. De er også i salg frem til da, og hvis du velger å kjøpe noe, kan du beholde lagringsfilen din.

