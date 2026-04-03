Microsoft tilbyr seks Assassin's Creed-spill til Game Pass-abonnenter denne helgen

HQ

I mange år har det vært en tradisjon for Microsoft å tilby et knippe spill, ofte tre, hver helg som kan lastes ned og spilles uten ekstra kostnad for alle med Game Pass (Essential, Premium eller Ultimate) gjennom et program som kalles Free Play Days. Vi pleier å rapportere når det av en eller annen grunn tilbys bedre titler, og det er akkurat det de har i dag.

Det er faktisk seks spill inkludert denne uken, og de er sanne stifter fra Assassin's Creed-serien. På toppen av det hele er det en blanding av både klassiske og mer moderne titler, så det er rikelig med variasjon - og de kjører alle med 60 bilder per sekund på Xbox Series X.

Den nyeste tittelen, Mirage, kan til og med spilles gratis av alle Xbox-medlemmer i to timer, mens resten ikke har noen begrensninger. Her er oppstillingen :



Assassin's Creed: Unity (2014)



Assassin's Creed: Syndicate (2015)



Assassin's Creed Origins (2017)



Assassin's Creed Odyssey (2018)



Assassin's Creed Valhalla (2020)



Assassin's Creed Mirage (2023) - 2 timers prøveversjon for alle Xbox-medlemmer



Alle disse spillene er nå tilgjengelige for gratis nedlasting og spilling frem til kl. 09.00 mandag morgen. De er også på salg frem til da, og hvis du bestemmer deg for å kjøpe noen av dem, får du selvfølgelig beholde lagringsfilen din.