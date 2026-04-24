Microsoft tilbyr visstnok frivillige oppkjøp til opptil 7 % av sine ansatte

Ifølge Engadget, og rapportert av CNBC, planlegger Microsoft å kvitte seg med enda flere amerikanske ansatte ved å bruke sitt første frivillige utkjøpsprogram. Dette kan omfatte opptil 7 % av Microsofts arbeidsstyrke i USA, og tilbys ansatte på "seniordirektørnivå og lavere, hvis antall ansettelsesår og alder summerer seg til 70 år eller høyere".

Microsoft hadde rundt 125 000 ansatte i USA i juni 2025, så dette vil bety at opptil 8 750 vil få tilbud om betalt avgang når Microsoft starter sitt program i mai.

Det ser altså ut til at Microsoft virkelig ønsker å kvitte seg med en del av sine ansatte.