Microsoft tror vi vil se kraftige kvantedatamaskiner om noen år, ikke tiår

Kvantecomputere er en spennende teknologi som har potensial til å utføre beregninger som kan ta våre vanlige datamaskiner millioner av år. Vi kan gjøre oppdagelser innen medisin og mange andre felt, og få svar på noen av våre største spørsmål.

Mange forskere mener at kvantedatamaskiner som er kraftige nok til å løse de store problemene våre, ligger flere tiår frem i tid, men Microsoft mener at vi med sin nye Majorana 1-brikke kan få se kraftige kvantedatamaskiner komme før heller enn senere.

Ifølge BBC mener ekspertene, til tross for Microsofts håp, at vi fortsatt er flere tiår unna kraftige kvantedatamaskiner. Nvidia-sjef Jensen Huang tror at den vil komme om 20 år, men Microsofts Chetan Nayak mener at vi bør tenke annerledes når det gjelder kvantedatamaskiner.

"Mange har sagt at kvantedatamaskiner, det vil si nyttige kvantedatamaskiner, ligger flere tiår frem i tid", sa han. "Jeg tror at dette bringer oss inn i år snarere enn tiår."

Hva synes du om kvantedatabehandling?