Microsoft utelukker ikke at Epic Games Store kan bli tilgjengelig på Xbox

Vi antar at de færreste av dere har gått glipp av at Microsoft for tiden prøver å utvide Xbox, slik at det blir mulig å spille på plattformen uansett hvor du har en skjerm. Dette har de blant annet gjort ved å gi ut en del eldre titler til konkurrerende formater, hovedsakelig Switch og PlayStation.

En person som virkelig ikke er tilhenger av inngjerdede spilltjenester som stenger andre spillere ute, er Microsofts spillsjef Phil Spencer, som ble spurt av Polygon om Xbox er klar til å ta skrittet fullt ut, og ikke bare ønske at andre skal lansere spillene sine på Xbox, og mer spesifikt om han kunne tenke seg en fremtid der Epic Games Store ble tillatt på Xbox:

"Ja. [Tenk på] vår historie som Windows-selskap. Ingen ville blunke to ganger hvis jeg sa: 'Hei, når du bruker en PC, kan du bestemme hva slags opplevelse du vil ha [ved å velge hvor du vil kjøpe spill]. Det ligger en stor verdi i det."

Ved å tillate tjenester som Epic Games Store, Itch.io eller kanskje også Valve på Xbox, blir det plutselig mulig å bla gjennom ulike butikker for å få bedre priser, og til og med spille spill som ikke er offisielt tilgjengelige for Xbox (som Sonys titler på Steam) ved å bruke en annen butikk.

Hva synes du om denne ideen?