Microsoft var interessert i å kjøpe Nintendo

FTC-lekkasjene som rammet Microsoft er noe av det største vi har sett på svært lenge i spillbransjen. I tillegg til den splitter nye Xbox-konsollen som ble lekket tidligere i dag, har det nå også dukket opp interessante e-postdokumenter fra 2020. Der diskuterer Phil Spencer Microsofts vilje og mulige strategier for å kjøpe opp Nintendo, Valve, Warner Bros. og ZeniMax - hvorav sistnevnte er det eneste som hittil har gått gjennom.

Det første av tre avsnitt i e-posten omhandler hovedsakelig Nintendo og strategiene for en slik tilnærming mellom selskapene.

"Nintendo er den viktigste ressursen for oss innen Gaming, og i dag er Gaming vår mest sannsynlige vei til forbrukerrelevans. Styret [vårt] har sett hele rapporten om Nintendo (og Valve), og de støtter oss fullt ut hvis muligheten byr seg, og det samme gjør jeg."

Det andre avsnittet handler om diskusjonene som på det tidspunktet pågikk mellom Microsoft, Warner Bros. og ZeniMax, og til slutt understreker Spencer nok en gang viktigheten av å innlemme Nintendo i Microsoft på et eller annet tidspunkt.

"På et eller annet tidspunkt vil det å innlemme Nintendo være et karrieremoment, og jeg tror ærlig talt at det vil være et godt trekk for begge selskapene. Det tar bare lang tid for Nintendo å innse at fremtiden deres er avhengig av deres egen maskinvare. Lang tid... :-)"

Les hele dokumentet nedenfor.