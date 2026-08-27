Microsoft veier ytelse opp mot pris før lanseringen av Helix

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Vi har lenge hørt at den neste Xbox-konsollen, kjent som Project Helix, vil være utrolig kraftig. Men ytelse er selvsagt ikke billig, og i dag er den dyrere enn noensinne. Så hvem vil ha råd til en Helix?

Nå har Xbox-sjef Asha Sharma kommentert saken i et intervju med BBC og innrømmer at prislappen er noe de virkelig har måttet ta hensyn til for neste generasjon:

«I denne neste generasjonen må vi tenke på effektivitet og overkommelig pris i tillegg til ytelse.»

Samtidig er det fortsatt uklart om neste generasjons Xbox vil ha en diskstasjon – en funksjon som umiddelbart vil gjøre konsollen både større og dyrere. Et mulig argument for dette er den massive motreaksjonen Sony møtte etter at de bestemte seg for å fase ut fysiske spill – men også det faktum at Microsoft nettopp har lansert et program som lar folk digitalisere Xbox-diskene sine, noe som krever en diskstasjon. Sharma kommenterer:

«Jeg vet at spillere elsker fysiske medier, og jeg vet at det er mange fordeler med digitale medier, og jeg vil sørge for at folk har et valg.»

Sharma legger også til at «det står stabler med spill på alles hyller», men det er selvfølgelig langt fra en bekreftelse på at Helix vil ha en diskstasjon.

Hva tror du den neste Xbox-en vil koste, og håper du at den kommer med en diskstasjon?