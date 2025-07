Microsoft: "Vi har mer enn 40 prosjekter i aktiv utvikling"

HQ

Vi har så vidt kommet oss etter de tragiske hendelsene på onsdag, da tusenvis av Xbox-ansatte mistet jobbene sine, noe som resulterte i spektakulære nedleggelser av spill som Everwild og Perfect Dark.

Mange lurer med rette på hva som er det neste fra Microsoft, og hvordan dette vil påvirke selskapets kommende titler. Variety har nå fulgt opp dette, og rapporterer at alt som ble vist frem under Xbox Games Showcase i begynnelsen av juni fortsatt er i produksjon. Xbox Game Studios-sjef Matt Booty bekrefter også at de har over 40 spill i produksjon totalt, og skriver :

"Vår overordnede porteføljestrategi er uendret: bygge spill som begeistrer spillerne våre, fortsette å utvide våre største franchiser og skape nye historier, verdener og karakterer. Vi har mer enn 40 prosjekter i aktiv utvikling, fortsatt fart på titler som lanseres i høst, og en sterk portefølje på vei inn i 2026."

Dette betyr at det tilsynelatende ikke vil være mangel på kommende spill for Xbox og for Game Pass-abonnenter. Vi mistenker imidlertid at noen av prosjektene kan trenge mer tid, for selv om spillene ikke blir kansellert, betyr det ikke at studioet har beholdt alle utviklerne sine.