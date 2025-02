Microsoft: "Vi ønsker å drive med spill for spillingens skyld"

HQ

Vi hører ganske ofte Microsofts spillsjef Phil Spencer uttale seg om selskapets spillsatsing, men det er ikke like vanlig å høre synspunktene til selskapets administrerende direktør Satya Nadella. Nylig dukket han imidlertid opp på Dwarkesh Podcast, og hadde noen interessante ting å dele.

Blant annet gikk han inn på hvordan han ser på selskapets spilldivisjon, og sa at de ønsker å kunne bidra med noe og ikke bare være i det for å tjene penger (transkribert av Pure Xbox) :

"Gaming har en lang historie i selskapet, og vi ønsker å være i gaming for gamingens skyld. Jeg hater å være i virksomheter der de er et middel for å nå et annet mål. De må være et mål i seg selv,

For eksempel er nettskyspill en naturlig ting for oss å investere i, fordi det bare [...] vil utvide muligheten for folk til å spille spill overalt. Det samme med kunstig intelligens i spill, vi tror definitivt at det kan være nyttig ..."

Nadella kom også inn på kvaliteten på spillene, som han sier må være av høy kvalitet for å rettferdiggjøre å være utgiver:

"Som verdens største utgiver vil dette være nyttig, men samtidig - vi må produsere spill av høy kvalitet, du kan ikke være en spillutgiver uten først og fremst å være fokusert på det."

Nadella høres med andre ord ganske positiv ut, og det blir interessant å se hvordan Microsoft lever opp til disse målene i fremtiden med sin nye multiplattformstrategi.