Microsoft vil avsløre "fremtiden for hvor Xbox-økosystemet er på vei" i 2026

Neste år feirer Xbox sitt 25-årsjubileum. Selv om Microsoft er den yngste av de tre store konsollalternativene i dag (Nintendo lanserte Famicom i 1985 og Sony lanserte PlayStation i 1994), har de eksistert lenge nok til at det er mange spillere som ikke engang var født da Xbox ble lansert, men som nå er gamle nok til å ha sine egne familier.

Dette vil de selvsagt markere på flere ulike måter, ikke minst gjennom nye spill i sine største franchiser: Fable, Forza Horizon 6, Gears of War: E-Day og Halo: Campaign Evolved. Men det vil også bli feiret på andre måter, og i et BBC-intervju kommenterer Microsofts VP Next Generation, Jason Ronald, hva vi kan forvente oss og sier dette om mulig utvidet bakoverkompatibilitet :

"Jeg kan ikke kunngjøre noe i dag, men det jeg vil si er at 2026 er 25-årsjubileet for Xbox. Og vi ønsker å feire den store arven og historien til Xbox, i tillegg til å definere fremtiden for hvor Xbox-økosystemet er på vei. Så jeg kan ikke bekrefte eller avkrefte det du spør om, men følg med, vi har mye spennende å dele neste år."

Kort sagt høres det ut som om vi kan lære mer om neste generasjon Xbox-konsoller i 2026. Foreløpig vet vi at den vil være svært kraftig, og det ser også ut til at det vil være en slags hybridkonsoll med både PC- og Xbox-funksjonalitet.