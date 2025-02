Microsoft vil bevare spillene dine for fremtiden ved hjelp av AI

HQ

Å la kunstig intelligens blande seg inn i spillene våre er vanligvis et hett tema. Noen frykter at det vil gå på bekostning av fantasi og kreativitet fordi AI i stor grad baserer seg på det som allerede finnes. I tillegg er utviklere, stemmeskuespillere og andre ikke så veldig ivrige etter å miste jobbene sine.

Microsoft har nå utviklet et verktøy de kaller Muse AI, som kan brukes til spillutvikling, og på Xbox Wire kan vi lese :

"En annen mulighet vi utforsker er hvordan Muse kan hjelpe spillteam med å lage prototyper av nye spillopplevelser under den kreative prosessen og introdusere nytt innhold - ved å ta spill som spillerne allerede elsker og gjøre det mulig for utviklerne våre å tilføre nye opplevelser som de kan glede seg over, eller til og med gjøre det mulig for deg å delta i skapelsesprosessen."

Muse AI har imidlertid flere fordeler enn som så, og ser ut til å bli en kraftig løsning som vil gjøre det mulig å spille eldre titler i fremtiden:

"I dag er utallige klassiske spill knyttet til aldrende maskinvare ikke lenger spillbare for folk flest. Takket være dette gjennombruddet utforsker vi nå muligheten for at Muse kan ta eldre spill fra våre studioer og optimalisere dem for alle enheter. Vi tror dette kan endre måten vi bevarer og opplever klassiske spill på radikalt i fremtiden, og gjøre dem tilgjengelige for flere spillere.

Å forestille seg at elskede spill som har gått tapt for tiden og maskinvareutviklingen en dag kan spilles på en hvilken som helst skjerm med Xbox, er en spennende mulighet for oss."

Og det høres ut som en måte å bruke AI i spillutvikling på som ganske mange av oss kan sette pris på uansett, ikke sant? Sjekk ut videoen nedenfor for mer informasjon.