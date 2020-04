Microsoft vil satse på sitt avbetalingsprogram med Xbox Series X

Microsoft har hittil ikke sluppet sitt All Access-program i Norge, som gjorde det mulig å inngå en avbetalingsavtale av konsollen direkte med Microsoft, hvor man blant annet fikk en Xbox One-konsoll, et 24 måneders Gold-abonnement og mer uten å måtte hoste opp flere tusen til å starte med, men i stedet betale en månedlig sum.

Dette programmet har blitt en stor suksess og når Xbox Series X slippes senere i år kommer Microsoft derfor til å satse mer på det. I et intervju slår Xbox-sjefen Phil Spencer fast at de skal "go big" med All Access-programmet.

Om All Access kommer til Norge, vet vi fortsatt ikke noe om, men du kan lese mer om opplegget via denne lenken.