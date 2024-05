Microsoft vurderer å øke prisen på Game Pass Ultimate (igjen)

HQ

Det er vanskelig å forstå beslutningene som tas på høyeste nivå i Microsoft og Xbox. Oppsigelsen av 1 900 Activision Blizzard-ansatte tidligere i år, etterfulgt denne uken av nedleggelsen av fire studioer, og nå også i ferd med å nedbemanne Zenimax (og sikkert flere nedleggelser). En nedslående situasjon som alle spillere vet ikke er bra for verken Xbox-plattformen eller bransjen generelt.

Og hvis Tom Warrens nye rapport i The Verge blir bekreftet, vil den populære støtten til Xbox lide enda mer. Xbox vurderer angivelig å øke prisen på Game Pass Ultimate-medlemskap igjen. Warren understreker at dette bare er betraktninger for nå, men avgjørelsen kan bli tatt avhengig av planene for lanseringen av neste Call of Duty, som ryktes å være det dedikerte arrangementet som vil finne sted i juni etter Xbox Games Showcase.

Tilsynelatende er den interne debatten om Call of Duty - en serie med produksjonskostnader på flere millioner dollar - er levedyktig som en virksomhet å lansere på Game Pass. "Jeg forstår at dette er en debatt som har pågått internt i ganske lang tid, med noen bekymret for at inntektene Call of Duty vanligvis genererer for Activision Blizzard vil bli uthulet av Game Pass."

Det ser ut til at Game Pass for øyeblikket ikke genererer nok fortjeneste til å balansere kostnadene for Call of Duty, og at Xbox er i en vanskelig posisjon som den selv lager. Vi vet kanskje mer neste måned når begivenhetene starter i Los Angeles, men en ting er klart: Noe må endres på Xbox.