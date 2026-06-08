Microsoft: Xbox-eksklusive titler er "ikke tidsbestemte eksklusiver"

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Asha Sharma tok over som sjef for Xbox i slutten av februar, og bare to måneder senere begynte hun å signalisere et skifte bort fra Phil Spencers strategi om å gi ut alle spill på flere plattformer. Denne strategien har ført til at Xbox-salget har stupt, og mange kritikere hevder at den ble introdusert på det verst tenkelige tidspunktet, nemlig da Microsoft endelig fikk fart på spillmarkedet - noe som sammenfalt med at Sony begynte å vakle med færre lanserte titler.

Dette har betydd at Microsoft lenge har vært den største utgiveren - for PlayStation. Så sent som for tre dager siden sa Sharma at en plattform "må ha eksklusivt innhold", og som vi rapporterte søndag kveld, er det nå offisielt at multiformatstrategien er historie. Både Gears of War: E-Day og Clockwork Revolution vil være konsolleksklusiver for Xbox, akkurat som ting pleide å være.

Etter Xbox Games Showcase dukket teamets Chief Content Officer, Matt Booty, opp på Gamertag Radio, hvor han delte litt mer om hvordan dette vil fungere fremover.Han sa (som transkribert av Pure Xbox), blant annet at det må være en grunn til å skaffe seg en Xbox :

"Vi vil ha en grunn for folk til å gå ombord med Xbox, vi vil at de skal ha en grunn til å kjøpe en Xbox, vi vil at de skal ha en grunn til å være en Xbox-fan. Samtidig ønsker vi å belønne alle spillerne våre som har vært med oss lenge - vi vet at eksklusive spill er viktige, og det er derfor vi har Gears som kommer i 2026 og Clockwork som kommer i 2027."

Han refererer til Gears of War: E-Day og Clockwork Revolution, som begge ble bekreftet som Xbox-eksklusive titler under arrangementet. De forlater imidlertid ikke helt utgivelser på flere plattformer, og live service-spill vil fortsette å bli utgitt bredt. I tillegg vil spill som allerede er lovet bli utgitt som planlagt, så det er ingen risiko for at for eksempel Halo: Campaign Evolved plutselig skulle forsvinne fra PlayStation 5. Avgjørelser om eksklusive spill vil bli tatt fra sak til sak:

"Vi ønsker også å være tydelige på at våre store flerspillerspill og live-tjenestespill kommer til å fortsette å være multiplattform. Hvis vi allerede har lovet spillerne noe, kommer vi til å innfri det løftet. Og så skal vi ta den riktige avgjørelsen, ikke den raskeste - vi kommer til å fortsette å tenke på dette fremover... og prinsippet vårt er at når vi kunngjør datoen, kunngjør vi plattformene. Så det kommer til å være fra sak til sak, men vi kommer til å være tydelige."

Xbox Wire har også en artikkel om eksklusivitet, som forklarer hvordan Microsoft definerer dette. Der står det at et eksklusivt spill faktisk er eksklusivt, så dette handler ikke om eventuelle forsinkede PlayStation-utgivelser:

"Som en del av vårt fokus på Xbox-returen, kunngjorde vi også at Gears of War: E-Day og Clockwork Revolution vil være Xbox-konsolleksklusiver. Dette er ikke tidsbestemte eksklusiviteter. Spill som allerede er annonsert for utgivelser på flere plattformer, vil holde seg til den planen - vi er forpliktet til å investere i og utvide Xbox både på konsoll og utenfor."