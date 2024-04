Microsoft: "Xbox har raskt blitt den viktigste plattformen for Diablo 4-spillere"

HQ

Omtrent et halvt år har gått siden Microsoft endelig kjøpte Activision Blizzard, nesten to år etter at de først annonserte at de hadde til hensikt å gjøre nettopp det. Siden da har vi spillere ikke merket så mye til oppkjøpet, men i slutten av forrige måned kom plutselig det første håndfaste beviset.

Som vi tidligere har rapportert, ble Diablo IV lansert i Microsofts abonnementstjeneste 28. mars, og dermed innledet Game Pass en ny æra med Activision Blizzard-spill. Og dette var tydeligvis etterlengtet, for etter bare én uke er Xbox-konsollene plutselig det største formatet for spillet. Dette avsløres i et internt brev fra Xbox-sjef Sarah Bond, der hun skriver :

"Vi integrerer Activision Blizzards King-titler i tjenestene våre. Vi lanserte Diablo 4 i Game Pass, og Xbox har raskt blitt den viktigste plattformen for Diablo 4-spillere."

Selv om ingen trodde noe annet, indikerer ordlyden også at det kommer betydelig flere Activision Blizzard-titler til tjenesten, men hvilke og når de kommer (og om det inkluderer årets Call of Duty på dag én) gjenstår å se.

Takk til Windows Central