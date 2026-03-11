Microsofts administrerende direktør insisterer på at Xbox er en viktig del av selskapets kjerne-DNA

HQ

Nylig uttalte Xbox-grunnlegger Seamus Blackley at overgangen til den nye Xbox-sjefen Asha Sharma føltes som en slags "dødsklokke" for Xbox-merket, og antydet at Sharma bare er der for å overvåke en utfasing.

Det er imidlertid ikke det inntrykket Microsofts administrerende direktør Satya Nadella ønsker å forsterke internt. Windows Central har fått tak i et internt notat distribuert av Nadella, der han ikke legger skjul på hvor viktig Xbox og spill er for Microsoft :

"Vi er lenge på spill. Vi vil fortsette å investere, og det vil vi alltid gjøre. Xbox på sitt beste løfter hele selskapet."

Sharma selv delte også en melding og sa :

"Jeg bruker mye tid på å tenke på hvordan jeg kan styrke disse verdenene, disse historiene og disse karakterene. Vi kommer ned til kjernen, håndverket som følger med, det er her vi må få tak i den kulturelle tidsånden og så få den til å manifestere seg i alt vi gjør."

Nøyaktig hvordan Microsofts langsiktige plan for Xbox ser ut, gjenstår å se, men det blir spennende å følge med.