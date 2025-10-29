Microsofts administrerende direktør Satya Nadella deler sin visjon om den neste Xbox

HQ

Det føles som om vi hver dag i det siste har hatt grunn til å skrive om den neste Xbox-konsollen. Hvis det ikke er store lekkasjer, er det innsidere som bekrefter ting eller Microsoft selv som antyder noe. Og dagens nyheter faller inn i sistnevnte kategori.

I et intervju med TBPN snakker Microsoft-sjefen Satya Nadella litt om den kommende konsollen, og akkurat som diverse lekkasjer, innsidere og andre Microsoft-ledere har antydet, ser det ut til å være en slags hybridløsning mellom en PC og en Xbox :

"Vi ønsker også å gjøre innovativt arbeid på systemsiden på konsollen og på PC-en. Det er litt morsomt at folk tenker på konsollen og PC-en som to forskjellige ting. Vi bygde konsollen fordi vi ønsket å bygge en bedre PC, som så kunne brukes til spilling. Så jeg vil på en måte revidere noe av den konvensjonelle visdommen."

Det høres absolutt ut som Nadella snakker om en slags sammenfletting av formatene, noe som høres mistenkelig lik rapporten vi skrev om i går, som sa at den neste Xbox-konsollen vil kunne fungere som både en konsoll og en PC, avhengig av hvordan du vil ha det. Nadella delte også litt informasjon om hans syn på konsoller :

"Men når alt kommer til alt, har konsollen en opplevelse som er uten sidestykke. Den leverer ytelse som er uten sidestykke, som driver systemet fremover. Så jeg ser virkelig frem til den neste konsollen, den neste PC-spillingen, men viktigst av alt er at forretningsmodellen for spill må være slik at vi kanskje også må finne opp noen nye interaktive medier. "

Han avsluttet med å si seg enig i det Xbox Game Content and Studios-sjef Matt Booty sa her om dagen, nemlig at det ikke er andre konsoller som er den største konkurrenten på spillfronten - men tjenester som TikTok :

"For når alt kommer til alt, er ikke spillets konkurranse andre spill. Konkurransen til gaming er kortfilm."

Hvordan tolker du Nadellas uttalelser om neste generasjon Xbox?