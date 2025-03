Microsofts AI vil hjelpe spillere med å gjøre spillingen smidigere

HQ

Microsofts spillsjef Phil Spencer har kunngjort via Bluesky at de har planer om å bruke deres AI Copilot til å hjelpe spillere i fremtiden. Den vil først bli lansert for mobiler, men ser ut til å være på vei som en omfattende tjeneste for alle Xbox-spillere.

Tanken er at Copilot skal sørge for å fjerne eventuelle problemer med spilling ved å gi relevante spilltips, oppdatere spill du faktisk ønsker å spille, fikse innstillinger du vanligvis foretrekker (de som spiller med omvendt kamera eller vil ha undertekster slått på kan for eksempel unngå å endre dette i hver nye tittel) og gi bedre søkeresultater.

Copilot fungerer også som en assistent mens du spiller, og kan hjelpe deg hvis den oppdager at du står fast, gjør noe på feil måte, ikke takler en sjef, har gått glipp av viktig informasjon, gir en rask oppsummering av hva som skjedde i spill du har tatt en pause fra eller lignende.

Tjenesten vil først bli sluppet til de som er medlemmer av Xbox Insiders-programmet, men ofte tar det ikke mer enn noen måneder før den blir tilgjengelig for alle. Dette ser imidlertid ut til å være en mer omfattende og banebrytende funksjon, så vi mistenker at det er en mulighet for at vi må vente litt lenger enn det.

Hvis du vil vite mer om Copilot for Xbox, anbefaler vi Official Xbox Podcast, som har et interessant dypdykk med noen tankevekkende ideer, samt sammendraget på Xbox Wire.