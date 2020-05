Microsofts Flight Simulator får beta-utgave i juli

Du ser på Annonser

Det er så sannelig ikke alle som liker flysimulatorer, da sjangeren må sies være ganske nisje, men den ekstremt detaljerte grafikken har likevel gjort at mange har hatt et øye på Microsoft Flight Simulator lenge, som utvikles gjennom et partnerskap med Asobo Studios (som også har laget A Plague Tale: Innocence).

Spillet har vært underveis lenge, og nå det ser ut til at vi ikke behøver å vente så lenge før vi får sjekke det ut selv. Ifølge et innlegg på spillets hjemmeside fremgår det nemlig at Asobo sikter etter å lansere en beta-utgave som folk kan teste i midten av juli.

Det er ingen garanti, men inntil videre har Asobo tilsynelatende holdt tidsplanen, så noe tyder på at de er godt på vei mot denne milepælen.

Du kan se hele deres "roadmap" nedenfor.