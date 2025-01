Microsofts kommende håndholdte Xbox-konsoll vil slå sammen Xbox og Windows for en sømløs spillopplevelse

HQ

Microsoft gjør seg klar til å lansere en håndholdt Xbox-konsoll som skal kombinere det beste fra de beste håndholdte konsollene vi har sett til nå, men i et unikt Windows-drevet økosystem. Jason Ronald, Microsofts visepresident for Next-Gen Xbox, kastet lys over prosjektet i et nylig intervju med The Verge, og avslørte at målet er å levere en enhet som forener styrkene til Xbox og Windows, noe som gjør spillingen mer tilgjengelig og intuitiv.

Denne nye konsollen, som forventes å lanseres rundt 2026 eller 2027 sammen med en ny generasjon Xbox-maskinvare, vil inneholde den rike arven fra Xbox, samtidig som den integrerer spillinnovasjonene til Windows. Ifølge Ronald er målet å forbedre Xbox- og Windows-opplevelsen, forenkle den for nye spillere og samtidig forbedre spillmiljøet for utviklere. Dette er i tråd med Microsofts visjon om å gjøre Windows til den foretrukne plattformen for spilling på alle enheter.

Tror du at en håndholdt Xbox-konsoll vil være den game-changeren Microsoft håper på?