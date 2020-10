Microsofts nye Xbox-app er ute nå og støtter remote play

Du ser på Annonser

Microsoft meddeler i dag at de nå har sluppet sin nye Xbox-app, som virkelig er oppdatert fra den forrige. Delvis gjelder det utseendet, men også nye funksjoner. Sistnevnte inkluderer muligheten til å spille titler du har installert på Xboxen din via mobil eller nettbrett takket være remote play-funksjonen.

Du trenger en mobil med Android versjon 6.0 eller iOS versjon 10, samt en rask nok internetthastighet for dette. Alle nyere Xbox One-kontrollere støtter for øvrig Bluetooth, så di kan enkelt koble til en kontroller trådløst til mobilen for å få de originale kontrollmulighetene.

Kommer du til å bruke denne funksjonen?