Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard er godkjent av britiske myndigheter

Microsoft har ikke møtt mye motstand i forbindelse med det enorme oppkjøpet av Activision Blizzard til en verdi av 68,7 milliarder dollar. Faktisk er de to eneste handelsmyndighetene som har forsøkt å bremse oppkjøpet USAs FTC (som kludret til sin blokkeringssak) og Storbritannias CMA som er den eneste handelsmyndigheten som faktisk har blokkert oppkjøpet på grunn av bekymring for monopolisering av nettskyen.

Microsoft ble naturligvis opprørt over denne avgjørelsen og begynte å undersøke hvordan de kunne gjennomføre kjøpet uten Storbritannias samtykke, og bestemte seg til slutt for at den beste metoden var å samarbeide med CMA om en løsning. Dette arbeidet er nå avsluttet.

CMA har nemlig kunngjort at siden Microsoft har droppet planene om å kjøpe Activisions skyspillrettigheter, slik at Ubisoft nå overtar disse rettighetene for de neste 15 årene, er det nå greit at megafusjonen gjennomføres.

CMA uttaler: "Den nye avtalen vil hindre Microsoft i å stenge ute konkurransen innen nettskybasert spilling etter hvert som dette markedet skyter fart, og bevare konkurransedyktige priser og tjenester for britiske nettskyspillkunder. Den vil gjøre det mulig for Ubisoft å tilby Activisions innhold under en hvilken som helst forretningsmodell, inkludert gjennom abonnementstjenester for flere spill. Det vil også bidra til å sikre at skyspilltilbydere kan bruke andre operativsystemer enn Windows til Activisions innhold, noe som reduserer kostnadene og øker effektiviteten."

Dette betyr at Activision Blizzard King og alle utviklerne og IP-en deres snart blir en del av Xbox Game Studios -familien, og det vil utvilsomt også bety at ulike spill fra gigantutgiveren vil dukke opp på Game Pass i fremtiden.

Når det gjelder spørsmålet om CMA hadde ytterligere innvendinger mot avtalen, har de uttalt: "CMA identifiserte begrensede gjenværende innvendinger mot den nye avtalen, men Microsoft ga tilsagn som vil sikre at vilkårene for salget av Activisions rettigheter til Ubisoft kan håndheves av CMA.

"CMA har konsultert om disse forpliktelsene og er overbevist om at de vil gi det sikkerhetsnettet som trengs for å sikre at avtalen gjennomføres på riktig måte."

Vi venter nå på den endelige bekreftelsen på at avtalen er gjennomført, noe som kan skje allerede i dag.