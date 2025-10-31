Microsofts siste finansielle rapport viser et skifte til programvare, spill i skyen og abonnementstjenester

HQ

Microsoft er fortsatt ikke overbevist om levedyktigheten til spilldivisjonen Xbox. Denne uken ble resultatene for første kvartal for regnskapsåret 2026, for perioden mellom 1. juli og 30. september, offentliggjort, og det er noen interessante lesninger fra dataene, levert av Gamesindustry.biz.

For det første har Microsoft generelt gjort det veldig bra. I begynnelsen av regnskapsåret hadde det bruttoinntekter på 77.7 milliarder dollar, en økning på 18% fra samme periode i fjor, og en nettoinntekt på 27.7 milliarder dollar, en økning på 12% fra året før. Men når vi ser på Personal Computing-divisjonen, som Xbox er en del av, er tallene mye mindre lyse: Mens veksten fra år til år var på 4 %, opplevde spilldivisjonen et generelt fall på 2 %, hovedsakelig på grunn av lavere salg av Xbox-maskinvare. Nedgangen i maskinvare sammenlignet med samme periode i fjor var på 29 %.

Selv om tallene er noe bekymringsfulle, har nedgangen blitt dempet av vekst på andre områder som programvare og tjenester, som for eksempel Game Pass. Rapporten viser spesielt til en "over forventet" utvikling innen tredjepartsinnhold. Disse tallene gjenspeiler en vekst på 1 % fra året før.

"Vi hadde en sterk start på regnskapsåret, og overgikk forventningene når det gjelder inntekter, driftsresultat og resultat per aksje", sier Microsofts finansdirektør Amy Hood. "Den fortsatte styrken til Microsoft Cloud gjenspeiler den økende etterspørselen fra kundene etter vår differensierte plattform."

Så selv om dataene er gode for selskapet som helhet, er det helt klart områder for forbedring på Xbox. Dataene gjenspeiler også delvis generell misnøye blant brukerne med den nylige prisøkningen på Xbox-enheter, den andre i 2025.

Hvordan tror du Microsoft-ledere vil reagere på Xboxs lunkne resultater når regnskapsåret kommer i gang?