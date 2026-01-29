Microsofts spillinntekter faller 9% ettersom Xbox-veksten stagnerer

HQ

Til tross for å bringe inn produsentene av Call of Duty som en del av Xbox Game Studios, og sparke tusenvis av mennesker for kostnadsbesparende tiltak, ser det ut til at Xbox fortsatt sitter fast i gjørma når det gjelder økonomien.

I Microsofts siste økonomiske rapport føles det definitivt som det svarte fåret i familien. Samlet sett kunne Microsoft skryte av et omsetningshopp på 17% sammenlignet med i fjor, og tjente 81.3 milliarder dollar. Cloud og AI var store grunner bak dette, men når vi ser på noe som Xbox ser vi at statistikken faktisk faller.

Microsofts spillinntekter har falt med 9 % fra året før, og inntektene fra Xbox-innhold og -tjenester har falt med 5 %. Ting er mye verre når vi ser på maskinvare, som fikk en 32% hit i løpet av det siste kvartalet. Vi har ikke spesifikke tall her, men det ser ikke bra ut uansett hvilken vinkel du tar et tall som dette fra.

Xbox ser imidlertid fortsatt ut til å levere et potensielt enestående 2026 når det gjelder programvare. Med Fable, Forza Horizon 6, Gears of War: E-Day og Halo: Campaign Evolved som alle skal lanseres i år, er det kanskje et comeback på kortene. Akkurat nå ser det imidlertid ut til at det grønne laget nok en gang er på bakbeina.