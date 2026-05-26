Middelalderbok om kong Arthur forventes å bli solgt for 2 millioner pund på auksjon

Et middelaldermanuskript som skildrer tidlige versjoner av Kong Arthur-legendene, er på vei til auksjon, der det forventes å gå for flere millioner pund. Boken, som inneholder avbildninger av Merlin, Arthur, ridderne av det runde bord og flere andre, blir lagt ut på auksjon av auksjonshuset Christie's.

Etter å ha tilbrakt århundrer i hendene på private eiere, skal boken auksjoneres bort i juli. Ifølge TheGuardian vil institusjoner få muligheten til å kjøpe verket, så det forventes at dette manuskriptet ikke lenger vil ha en privat eier når hammeren faller.

Boken er skrevet på gammelfransk, og er nok ikke den beste boken å kjøpe for en enkel ettermiddagslesning. Den har imidlertid 126 miniatyrillustrasjoner, så du kan se på bildene hvis du foretrekker det. Manuskriptet antas å ha blitt laget på slutten av 1200-tallet. Miniatyrene er trykt på pergament og er laget med bladgull, som brukes for å få dem til å skinne selv flere hundre år etter at de først ble satt på papiret.

Dr. Irene Fabry-Tehranchi, spesialist på franske tekster ved Cambridge University Library, sier at privat eierskap av en slik bok kan hindre videre forskning. "Jeg håper at ... den omsider vil bli tilgjengelig i en offentlig samling. Problemet er selvfølgelig at biblioteker og kulturarvsinstitusjoner i dag ikke har så mye penger. [Men disse institusjonene er der for å bevare disse tekstene og gjøre dem tilgjengelige for allmennheten," sier hun.