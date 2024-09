Midnight Society, det tidligere studioet til Dr Disrespect, rammet av permitteringer

Da påstandene først kom i offentligheten mot streamer Guy "Dr Disrespect" Beahm, bestemte spillutvikleren som han var knyttet til på den tiden, Midnight Society, at det beste var å kutte båndene med influenceren og sparke ham fra studioet. Nå står imidlertid studioet overfor et annet problem, da PC Gamer bemerker at utvikleren har blitt rammet av permitteringer.

En studiorepresentant fortalte publikasjonen at "Midnight Society har møtt flere uventede utfordringer de siste månedene," og at "for å tilpasse oss disse endringene og sikre fremtiden til Midnight Society, Deadrop, og vår forpliktelse til å tilby innovative spillopplevelser, har vi tatt den tøffe beslutningen om å effektivisere driften vår, noe som inkluderer en betydelig reduksjon i arbeidsstyrken. Vi ville ikke vært her uten bidragene fra de som blir berørt, og vi takker dem for alt det utrolige arbeidet de har gjort, støtter dem og ønsker dem alt godt."

Det er uklart hvor mange utviklere som totalt blir berørt av disse arbeidsplassreduksjonene, men Midnight Society har forsikret fansen om at selv om dette skjer, vil det fortsatt se ut til å debutere Deadrop en gang neste år.