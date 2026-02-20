Midsummer Studios legges ned

HQ

Midsummer Studios - studioet som ble grunnlagt av utviklere som tidligere jobbet med Civilization-serien, Xcom-spillene og The Sims - legger ned. Etter å ha blitt grunnlagt for bare to år siden i 2024 kom kunngjøringen som litt av et sjokk da medgrunnlegger og kreativ leder Jake Solomon avslørte det på sosiale medier.

"Vi bygde et studio, vi laget et spill, og jeg er veldig stolt av begge deler. Før vi stenger dørene hos Midsummer Studios, vil jeg gjerne dele et glimt av Burbank, spillet vi har lagt hele vårt hjerte i," skriver Solomon. Han forklarer spillet som en livssimulering som møter The Truman Show. Spillet ble kalt Burbank, og du kan sjekke ut noen pre-alfa-opptak Solomon delte i kunngjøringsinnlegget nedenfor.

"Det du kommer til å se er definitivt pre-alpha. Men dette spillet var en drøm for meg, teamet vårt fikk det til å gå i oppfyllelse, så se og drøm med oss," forklarte Solomon. Dette kommer som den andre studio-nedleggelsen de siste dagene, da vi i går rapporterte bomben om at Sony kvittet seg med Bluepoint Games.