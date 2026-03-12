Midtøsten-krigen utløser historiens største forstyrrelse i oljeforsyningen, sier IEA

HQ

Verden står overfor den største forstyrrelsen i oljeforsyningen noensinne på grunn av krigen i Midtøsten, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA). Byrået har publisert en ny rapport som sier at den globale oljetilførselen kan falle med rundt 8 millioner fat per dag i mars, ettersom skipstrafikken gjennom Hormuzstredet fortsatt er blokkert.

De største Gulf-produsentene, inkludert Saudi-Arabia, Irak, Kuwait, Qatar og De forente arabiske emirater, har kuttet produksjonen med minst 10 millioner fat per dag etter hvert som konflikten eskalerer.

For å stabilisere markedene har IEA blitt enige om å frigjøre rekordhøye 400 millioner fat fra de strategiske reservene, hvorav USA står for den største andelen. Byrået advarte imidlertid om at det kan ta uker eller måneder før oljeproduksjonen og -transporten kommer i gang igjen hvis konflikten fortsetter.

Som Det internasjonale energibyrået har uttalt:

Krigen i Midtøsten skaper den største forsyningsforstyrrelsen i det globale oljemarkedets historie. Med en råolje- og oljeproduktstrøm gjennom Hormuzstredet som har sunket fra rundt 20 mb/d før krigen til en dråpe i øyeblikket, begrenset kapasitet til å omgå den viktige vannveien og fulle lagre, har Gulf-landene redusert den totale oljeproduksjonen med minst 10 mb/d. Hvis ikke skipstrafikken raskt kommer i gang igjen, vil forsyningstapene øke.