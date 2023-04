HQ

Doom har knapt hatt det bedre siden begynnelsen. Både Doom fra 2016 og oppfølgeren Doom Eternal viste seg å være store suksesser, både blant fans og kritikere, og selv om vi ikke vet sikkert at id Software jobber aktivt med et nytt spill i serien, er ideen ganske tiltalende for å være ærlig.

Det er derfor en ganske god mulighet til å lansere en mobil spin-off. Jada, de fleste forbrukere som skynder seg hjem fra jobb for å slå på konsollen eller PC-en, har ikke mye kjærlighet til det brølende havet som mobilmarkedet har blitt, men poenget er at timingen er midt i blinken.

Men vet du hva som er galt? Hva er så kompromittert at det får deg til å stille spørsmål ved Bethesdas evne til å håndtere Doom-lisensen? Mighty Doom, den nevnte mobile spin-offen som kan gi sporadisk underholdning, men er så innpakket i anti-forbrukerinntektsgenerering at det er rett og slett vanskelig å tilgi.

Mighty Doom er en twinstick-shooter med roguelike-elementer, noe som betyr at du starter fra bunnen av hver gang med en Doom Slayer som automatisk skyter, men som du deretter flytter både for å treffe mylderet av demoner som er plassert i din vei, men også for å unngå fiendtlig ild.

La oss starte medd et lille positive først. Mighty Doom har et solid lydspor som bygger videre på komponist Mick Gordons ikoniske toner og lydbilder. I tillegg er overgangen til mer fargerik og "søt" grafikk ganske vellykket, og de nesten chibi-inspirerte redesignene av kjente demontyper er faktisk ganske oppfinnsomme.

Ok, det var alle de fine tingene jeg hadde å si. Vel, du vet, spillet er gratis. Det kan være verdt å nevne, og derfor er det et insentiv til å laste det ned og gi det et forsøk. Det er ikke det at inntektsgenerering i seg selv er provoserende her, det er måten<u> disse systemene implementeres på som hindrer spilleren i å... Vel, spille.

Først og fremst er det et mylder av valutatyper, for eksempel energi, mynter, unike nøkler for hver av de åtte typer utstyr du bærer rundt på, og krystaller - hvorav noen kan kjøpes med ekte penger, forresten. Så finnes det selvfølgelig Loot Boxes, som gir deg raskere tilgang til viktige oppgraderinger. Det hele er helt forvirrende, og er designet utelukkende for å oppmuntre spilleren til å kjøpe i bulk "bare i tilfelle".

Ikke bare det, du har bare 20 Energy og det koster 5 Energy å starte et spill, så du kan ikke alltid spille Mighty Doom når du vil, noe som får deg til å tenke på spill som Harry Potter: Hogwarts Mystery eller Dungeon Keeper Mobile. Du kan selvfølgelig øke regenereringen av Energy ved å bruke Crystals, den samme valutaen du bruker til å kjøpe Loot Boxes.

Hvert utstyr kan oppgraderes dusinvis av ganger, og det er veldig vanskelig å innse at du har kjøpt enda en enkelt oppgradering for et enkelt utstyr. Dette betyr også at du allerede er frustrert når du kommer et stykke inn i spillet, for her presenterer Mighty Doom deg for en såkalt "vanskelighetsspike", en bratt økning i vanskelighetsgrad som virker skreddersydd for å overbevise deg om å kjøpe mer premiumvaluta.

Jeg er nok ikke den beste i spill, og jeg er absolutt ikke vant til mobile kontroller, men jeg kjenner mine twin-stick skytespill, og Mighty Doom begynner å kaste så mange fiender på deg relativt raskt, og øker fiendenes livspoeng så vilt, at det virker rett og slett umulig å fullføre nivåer fra nivå 4 og utover (som er et par timer inn) uten å ty til å kjøpe oppgraderinger med ekte penger.

Fiender som Revenants skyter granater mot deg, Pinkies løper mot deg utenfor synsfeltet ditt, og et nivå kan lett starte med 30-40 fiender om gangen, noe som gjør det helt umulig å overvinne uten seriøse oppgraderinger installert.

Jeg ville ikke våge å gjette hvor lang tid det ville ta å fullføre Mighty Doom, eller bare nyte det kontinuerlig uten å bruke noen ekte penger. Jeg har ikke fullført det selv, men jeg føler meg godt rustet til å si at Mighty Doom er en skamplett på seriens rykte. Ikke bare det, det minner oss om at mobilmarkedet fortsatt er en giftig sump fylt med spøkelser som utgir seg for å være noe helt annet enn de egentlig er.

Skam dere, Bethesda.</u>