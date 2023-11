Migrations nyeste trailer tar oss ut av skogen og inn i New York

HQ

Til tross for at vi tidligere i år fikk en av tidenes mest innbringende filmer med The Super Mario Bros. Movie, har produksjonsselskapet og animasjonsgiganten Illumination enda en film i vente for fansen senere i år.

Filmen, som har fått navnet Migration, følger en andefamilie som forsøker å migrere til Karibia, men som til slutt blir sittende fast og skaper problemer i New York City. Filmen har blant annet Kumail Nanjiani, Elizabeth Banks, Danny DeVito, Awkwafina og Keegan-Michael Key i hovedrollene, og har kinopremiere i desember, avhengig av region.

Det stemmer, filmen har en ganske uvanlig lanseringsplan, og vil ha premiere i forskjellige land på ulike dager i desember, før den kommer til Brasil, Japan, Polen, Argentina, Hongkong, Filippinene og Israel mellom januar og april 2024, og Storbritannia og Irland får til og med premiere 2. februar 2024. Du kan se hele lanseringsplanen for filmen takket være IMDb her .

Migration premiere her i Norge den 25. desember, og du kan sjekke ut den nyeste traileren for filmen nedenfor.