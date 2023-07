Migration-trailer avslører at filmen ikke handler om det du tror

HQ

Illumination overrasket mange av oss da de bestemte seg for å slippe den første teasertraileren for sin neste film samme dag som The Super Mario Bros. Movie hadde premiere, men fortalte ikke spesielt mye om handlingen i Migration. Dette gjør dagens trailer desto mer overraskende.

Den avslører nemlig at Migration ikke tar oss med på et eventyr som viser en morsom tolkning av hvordan det er for ender å fly mot varmere strøk når vinteren nærmer seg. Det viser seg at familien til Kumail Nanjiani og Elizabeth Banks ender opp med å fly feil vei og derfor bruker deler av filmen på å innse at New York City er et svært farlig sted å være for fjærkledde skapninger som ikke har forlatt en dam i New England før. Ikke at alle fugler som har bodd i "Big Apple" en stund klarer seg bedre. Jeg ser på deg, Awkwafinas due.

Migration kommer på kino 22. desember.