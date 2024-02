Miguel O'Hara har alltid vært ment å være sexy i Spider-Man: Across the Spider-Verse

HQ

Selv om Miguel O'Hara AKA Spider-Man 2099 kanskje var en av de største skurkene i Spider-Man: Across the Spider-Verse, var det mange som syntes han var ekstremt tiltrekkende. Det var tydeligvis meningen.

I et intervju med DiscussingFilm fortalte filmens regissør Justin K. Thompson om designfilosofien bak Miguel O'Hara. "Vi satte oss som mål å gjøre Miguel O'Hara til en stjerne. Noen ganger pleier jeg å si at jeg satte meg fore å gjøre ham til den største tørstefellen innen animasjon som noensinne har eksistert", sa han.

"Han måtte være alfahannen. Hvis Peter B. Parker var den ultimate beta... Vi ville at Miguel skulle være superhøy med de strammeste magemusklene, de strammeste ballene og et nydelig ansikt med øyne som borrer seg rett inn i sjelen din. Miguel skulle aldri presenteres som et alternativ. Vi ville at han skulle være fyren som skulle komme inn og lede alle de andre Peter Parkers i Spider Society som ikke kan betale husleien i tide. Vi ville at han skulle ha en alfaposisjon. Jeg visste at enkelte fans ville sette pris på ham. Selv om jeg ikke ante at det ville bli så stort som det ble, var Miguels karakterdesign alltid tilsiktet."

Thompson sier at responsen på internett fortsatt var overraskende og overveldende, selv om designet de hadde laget, lokket folk til å tenke... på en bestemt måte om Miguel.

