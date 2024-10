MIIEGO MiiBuds Active Go

Det skal et modig selskap til for å stå opp i et marked som er tilstoppet av etablerte aktører som allerede ser ut til å betjene sitt marked til punkt og prikke og si "nei, nei, vi har faktisk noe vi vil si her". Shokz, JLab, Beats, Jabra, det er nok å velge mellom når det gjelder hodetelefoner og in-ear-produkter som er spesielt utviklet for løping eller en annen form for aktiv livsstil, men danske MIIEGO mener at det er plass til dem, og de har en unik identitet som skiller dem fra disse gjenkjennelige gigantene.

Produktet heter "MiiBuds Active Go", og med en pris på €120 matcher de direkte Shokz' OpenFit Air, et annet sett med in-ears fra, igjen, et etablert merke. Så hvor gode er egentlig MIIEGOs alternativer? Har de en sjanse?

La oss ikke begå den synden å kaste bort mer tid enn nødvendig; MIIEGO leverer faktisk et overraskende godt og funksjonelt produkt her, ingen tvil om det, og takket være en ny app og et overraskende sett med funksjoner er det mye å glede seg over.

Det første MIIEGO gjør her er å ikke velge og vrake i hvilke spesifikasjoner de kan tilby for prisen, og overlate andre kritiske aspekter av den generelle brukeropplevelsen til de uunngåelige etterfølgerne som også må ha en grunn til å eksistere. Tvert imot, MiiBuds Active Go er en kompleks samling av funksjonaliteter selv her i utgangspunktet. Joda, saken er mildt sagt gigantisk, langt større enn Shokz og flere ganger større enn et gjennomsnittlig par AirPods. Spiller det så stor rolle når du bruker dem utelukkende til sportslige aktiviteter? Nei, sannsynligvis ikke, og MIIEGO lover opptil 100 timers bruk mellom de individuelle ladningene i hver enhet og batteriet i etuiet, så jeg tror størrelsen absolutt er viktig.

Men det er flere gode nyheter. Inne i etuiet er det en liten LCD-skjerm ved siden av hver enhet som viser batterinivået i hver enhet i prosent. Det er et genialt tillegg, og det er faktisk sprøtt at ingen andre ser ut til å ha kommet på denne ideen, bortsett fra JBL som har satt en skjerm på utsiden. I tillegg støtter etuiet trådløs lading, og enten via USB-C- og USB-A-portene på hver side av etuiet kan du lade noe helt annet, for eksempel en smarttelefon eller en smartklokke, fordi etuiet i seg selv er en powerbank. *kokkens kyss*.

På innsiden finner vi de to enhetene, som merkelig nok er snudd slik at den høyre enheten sitter på venstre side av etuiet. Det er en liten ting, uten tvil, men det er litt merkelig, selv om det er fordi designet krever at de er snudd. Jeg liker heller ikke spesielt godt når produsenter plasserer sine smakløse taglines på produktene, og her står det "Ready, set, MIIEGO" inne i kofferten. Nei, takk skal du ha.

Men utover det tilbyr disse enhetene en lettere klassisk konstruksjon med en myk gummiramme som klemmer øret litt, noe som betyr at til tross for vekten av en slik enhet, føles de mye lettere fordi vekten fordeles bedre. De har IPX7-sertifisering, noe som blekner ved siden av Shokz' IP54, noe som også betyr at de ikke er sertifisert mot støv, grus og sand - den slags ting. Betyr det noe? Nei, det tror jeg egentlig ikke, så MIIEGO gjør det rette offeret her. De dropper imidlertid Shokz' "benledning" til fordel for en skumspiss som går inn i ørene og blir der. Ja, "skum", ikke "silikon", og det får dem til å se ut og føles som et par Sony WF1000-XM5 på best mulig måte. De holder på ørevoks på en annen måte og blir mye raskere klamme og vanskeligere å rengjøre, men komforten og passformen er mye bedre som følge av dette.

Lydkvaliteten er også overraskende solid, delvis takket være de konvensjonelle spissene. Det er Bluetooth 5.4, og noen mer seriøse kodeker støttes i form av AAC og SBC, men bunnlinjen er at de høres ganske anstendig ut. Du får ikke den varme signaturen til hodetelefoner som er direkte designet for å gi en annerledes lydopplevelse, men til 120 euro, og med et fokus som i stor grad ligger andre steder, er det ganske imponerende. Å, og det er mikrofoner på begge sider, og de høres bra ut.

Det eneste virkelige ankepunktet er knappen på siden, som kan settes opp via appen for å styre viktige funksjoner. Knappen sitter litt stramt i dekselet, noe som betyr at det krever mer viljestyrke å aktivere den med fingeren, og ja, det betyr at du må skyve den lenger inn i øregangen hver gang du trenger å aktivere en funksjon. Personlig foretrekker jeg en klemmbar stilk, som på et sett med OnePlus Buds Pro eller en berøringsflate (selv om det heller ikke er noen god løsning).

Men jøss, MIIEGO har kommet nærme, og dette er en seier både når det gjelder funksjon og allsidighet. Er de bedre enn et par Shokz OpenFit Air? Nei, det er vanskelig å si, men de er sannsynligvis like gode. Og det er ikke noe høyere ros å få enn det. Godt gjort!