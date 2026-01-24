Mike Colter snakker om Luke Cage-returen: "Jeg har noe ugjort der"

HQ

Du trenger ikke å være et geni for å se hvilken retning Marvel Cinematic Universe tydeligvis tar. Den bredere fortellingen har to hovedfokuspunkter, de kosmiske og multiversale hendelsene i filmene og de mindre og mer gatebaserte historiene i TV-serien, og det er i sistnevnte det blir tydelig at det legges vekt på å gjenforene Defenders.

Daredevil er tilbake for fullt, og snart kommer også Jessica Jones tilbake i løpet av den andre sesongen av Daredevil: Born Again. Med disse to i tankene lurer mange på om vi også får se andre Defenders fra Netflix' tidligere mini-univers vende tilbake, blant annet Mike Colter som Luke Cage.

I Shawn Stockmans On That Note-podcast kom Colter kort inn på sin potensielle fremtid med Marvel og i MCU, som han uttalte følgende til.

"Jeg har hatt noen samtaler, og jeg vil la det være med det, som før jeg ville fortelle folk 'nei, nei'. Jeg var faktisk sånn, da den ble avsluttet, at jeg elsket å spille Luke Cage, men jeg elsker også å spille skuespill og gjøre forskjellige ting. Jeg tenkte: "Jeg vil gjøre noe annet.

"Jeg elsker fansen og jeg elsker den verdenen, så det har gått mange år nå, så nå gjør jeg andre prosjekter, og jeg tenkte for meg selv: 'Jeg har noe ugjort der'. Og jeg snakket med [Cheo Hodari Coker] om det, han er skaperen og showrunneren, og nå tror jeg at jeg har kommet til et punkt hvor jeg har noe ugjort.

"Daredevil er tilbake. Jessica er tilbake. Vi er i en bedre posisjon til å se dette bli realisert raskere enn vi tror. Så vi får se."

Så det er håp. Men vil du se Colter tilbake som Cage?