Mike Colter vender angivelig tilbake som Luke Cage i MCU

Luke Cage var en av de mindre populære seriene under Marvels Netflix-æra, og serien ble brått avsluttet da Disney tok tilbake rettighetene til sine helter på gateplan. Siden den gang har flere kjente fjes dukket opp igjen i MCU. Daredevil har allerede dukket opp i She-Hulk: Attorney at Law, Echo, og vil spille hovedrollen i Daredevil: Born Again. Punisher gjorde ham selskap i Born Again og skal også dukke opp i Spider-Man: Brand New Day samt i en frittstående film. Jessica Jones er bekreftet tilbake i sesong to av Born Again, men hennes fremtid utover det er fortsatt uklar.

Dette etterlater to store spørsmålstegn: Iron Fist, spilt av Finn Jones, og Luke Cage, spilt av Mike Colter. Lenge virket deres skjebne forseglet, uten noen klar vei tilbake til Marvels filmatiske univers. Men nå er det nye tegn som peker mot en gjenforening. Tidligere i år ble begge skuespillerne sett i New York under innspillingen av Born Again's andre sesong. Og ifølge Daniel Richtman, som er en innsider i bransjen, er Colter klar for å gjenta sin rolle som Luke Cage.

Hvis det stemmer, vil det bety at Marvel nærmer seg en full gjenforening av det opprinnelige Netflix-teamet i MCU - noe fansen har håpet på helt siden rettighetene gikk tilbake til Disney. The Defenders har kanskje aldri fått den anerkjennelsen de fortjente på Netflix, men deres andre akt i MCU ser lysere ut enn noensinne.

Vil du se Colter komme tilbake som Luke Cage?