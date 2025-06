Mike Flanagan om serien om Det mørke tårnet: "Det er som å bygge en oljetanker"

TV-filmatiseringen av Det mørke tårnet ble annonsert for snart tre år siden, og fansen venter fortsatt på konkrete nyheter om den kommende serien. Showrunner Mike Flanagan vil at folk skal vite at han ikke lar serien råtne på rot, og at han har jobbet kontinuerlig med den.

"Det er ikke det at jeg har lagt den ned. Det er bare det at det er så stort at det er som å bygge en oljetanker", sa han til Comicbook.com. "Vi har flyttet den fremover hele tiden. Det er bare det at det er så stort. Det er hele tiden under arbeid, og dere kan være sikre på at uansett hvor ofte dere spør om det, så spør Stephen King meg mer om det, og jeg kommer ikke til å svikte ham."

The Dark Tower ble filmatisert i 2017, men fikk stort sett dårlig mottakelse. Serien av fantasybøker er elsket av King-fans, men bøkene i seg selv kan virke ganske vanskelige å filmatisere. Det er åtte bøker totalt, og Flanagan hadde opprinnelig planlagt å dekke dem med fem sesonger og to spillefilmer. Vi er ikke sikre på hva planen er nå.

Flanagan er fortsatt en svært travel mann utenfor The Dark Tower. DCs Clayface er på vei i 2026, sammen med en ny Exorcist-film. Det er også en serieadaptasjon av et annet King-verk i Carrie.