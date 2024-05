Mike Flanagan skal etter sigende ta over som regissør av Eksorsisten - Bedrageren

HQ

Da Universal åpnet lommeboken og hostet opp 400 millioner dollar for rettighetene til å produsere en trilogi med nye Exorcist-filmer, var forventningene selvsagt skyhøye.

David Gordon Green tok på seg kapteinslua og håpet å gjenskape suksessen han oppnådde med Halloween-trilogien. Slik ble det imidlertid ikke, og hans første film i den planlagte trilogien ble langt fra noen sensasjon.

Både kritikere og fans var skuffet over filmen, og etter premieren ble det klart at Green sannsynligvis ville bli byttet ut som regissør i de to planlagte oppfølgerne. Noe som nå ser ut til å ha skjedd.

Ryktene sier nå at ingen ringere enn Mike Flanagan har blitt tilbudt rollen som regissør for The Exorcist Deceiver. Flanagan er et navn mange sikkert kjenner igjen, og som står bak en lang rekke strålende filmer (og serier) i skrekksjangeren de siste årene.

Med titler som Doctor Sleep, Midnight Mass, The Fall of the House of Usher og The Haunting of Hill House er det plutselig gode muligheter for at The Exorcist Deceiver kan bli noe helt spesielt. Vi i redaksjonen håper i hvert fall det.

Hva synes du om Mike Flanagans filmer og serier, og tror du han kan lykkes med å få Exorcist-trilogien på rett kjøl igjen?