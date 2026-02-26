Mike Flanagans The Mist-film blir ikke bare en nyinnspilling av originalen

Selv om den kanskje ikke ble like elsket som regissør Frank Darabonts andre Stephen King-filmatiseringer - i hvert fall ikke umiddelbart - har arbeidet hans med The Mist opparbeidet seg anerkjennelse over tid. Filmen fra 2007 blir sett på som en av Kings beste filmatiseringer til dags dato, og mange fans mener at kritikerne som ikke vurderte den i sin tid, tok feil.

Nesten 20 år senere bekreftet Warner Bros. at et av de største navnene innen skrekkfilm i dag, Mike Flanagan, jobber med en nyinnspilling av The Mist. I en samtale med Bluesky bekreftet Flanagan at han ikke bare prøver å gjenskape magien fra Darabonts original.

"Jeg elsker Darabonts film, og det er ingen vits i å lage en nyinnspilling av den. Det er derfor jeg går i en annen retning", forklarte Flanagan på Bluesky. "Dette er ikke en nyinnspilling."

Vi er ikke sikre på hva den nye retningen vil være, men hvis dette fortsatt er en filmatisering av The Mist, må den involvere tåke, en gruppe overlevende og dødelige monstre som lurer i det titulære værfenomenet. Hvis det høres for mye ut som en gjentakelse, så kan Flanagan dessverre ikke vinne. Ellers er det mye plass å gå med denne potensielle nye versjonen av historien.