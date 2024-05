Mike og Marcus møter en rasistisk alligator i Bad Boys: Ride or Die's siste trailer

HQ

The Bad Boys kommer tilbake på kino i juni, når den fjerde storfilmen i serien har premiere. Filmen, som er kjent som Bad Boys: Ride or Die, vil se Will Smith og Martin Lawrence tilbake som detektivene Mike Lowry og Marcus Burnett, og å dømme etter den siste traileren for filmen, blir det en skikkelig fest.

I motsetning til tidligere Bad Boys filmer, vil Mike og Marcus i denne filmen være på den andre siden av loven og bli jaktet på av korrupte politifolk som mistenkes for å ha drept duoens tidligere og nå vanærede kaptein. Det sier seg selv at de to blir pakket inn og må kjempe mot alle slags avskum og farlige folk i et forsøk på å overleve og bevise at deres avdøde kaptein er uskyldig.

Bad Boys: Ride or Die kommer på kino 7. juni, og du kan se den nye traileren nedenfor.