Mike Tomlin, NFLs lengst sittende manager, forlater Pittsburgh Steelers etter 19 år

Mike Tomlin, en av de trenerne i NFL med lengst fartstid, har kunngjort at han slutter i Pittsburgh Steelers etter 19 sesonger. Han startet i 2007, og den gang var han en av de yngste trenerne til å vinne en Super Bowl, 36 år gammel, da Steelers vant Super Bowl XLIII i 2009.

Tomlin ledet laget til 13 sluttspilldeltakelser og åtte AFC North-titler. De største suksessene hans var imidlertid i den første tiden, for sist gang de vant en sluttspillkamp var i 2017.

"Å være trener i Pittsburgh er ulikt noe annet sted, og jeg vil alltid være stolt av å ha vært en forvalter av dette laget", sier den nå 53 år gamle treneren. "Denne organisasjonen har vært en stor del av livet mitt i mange år, og det har vært en stor ære å få lede dette laget."

Det er bemerkelsesverdig at Pittsburgh Steelers siden oppstarten i 1969 bare har hatt tre hovedtrenere, Chuck Noll, Bill Cowher og Tomlin.