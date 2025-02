Mike Waltz oppfordrer Ukraina til å dempe kritikken i fredsforhandlingene

HQ

Det hvite hus øker presset på Ukraina for å få landet til å dempe retorikken og raskt godkjenne en mineralavtale som USAs president Donald Trump har tatt til orde for, samtidig som arbeidet med å få slutt på konflikten mellom Russland og Ukraina fortsetter.

I et intervju med Fox News nylig understreket Det hvite hus' nasjonale sikkerhetsrådgiver Mike Waltz at Ukraina må dempe sin kritikk og anerkjenne den omfattende støtten landet har mottatt fra USA. Uttalelsene kom etter en opphetet ordveksling mellom Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskij, der de to lederne stilte spørsmål ved hverandres troverdighet.

Mens europeiske ledere og Ukraina uttrykker frustrasjon over å ha blitt ekskludert fra de tidlige fredsdiskusjonene, insisterer Det hvite hus på at deres tilnærming - å engasjere hver side separat - til syvende og sist vil føre til fremgang. Inntil videre gjenstår det å se om Ukraina vil justere sin holdning eller risikere ytterligere spenninger med sin viktigste allierte.